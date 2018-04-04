Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Ayasofya sahnesi! 'O kapıdan ezan sesleriyle gireceğim'

Kanal D'de 3. bölümüyle 3 Nisan Salı akşamı ekrana gelen, yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde heyecan doruktaydı. Konstanniye'nn fethi için hazırlıklarını herkesten gizli olarak yürüten Sultan Mehmed yeni bir planını devreye soktu. Kenan İmirzalıoğlu, Büşra Develi, Gürkan Uygun, Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçüköse, Ertan Saban'ın başrollerde oynadığı dizinin 3. bölümünde Mehmed, Konstantiniyye için gizli plan yapıyor; Çandarlı Halil Paşa, Bizans İmparatorluğu ile anlaşma yapmak istiyor! Mehmed, tahta çıktıktan sonra hayalini kurduğu Konstantiniyye için harekete geçmeye hazırlanır. Bu uğurda Zağanos Paşa, Şahabettin Paşa, Mimar Muslihuddin ve akıl hocası Akşemsettin’in yardımıyla Osmanlı sarayının gizli duvarları arkasında Konstantiniyye için planlarını hazırlar. Veziriazam Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa’dan bu planlarını saklayan Mehmed, yıllar önce yaptığı hataları tekrarlamamakta kararlıdır. SULTAN MEHMED VE DELİBAŞ'IN MÜTHİŞ PLANI

Mehmed, Konstantiniyye planlarını hazırlarken o toprakları en iyi bilenlerde Mega Dük Notaras’ın kızı Eleni’nin de yardımına ihtiyaç duyar. İyi bir mimar olmak isteyen Eleni, Mehmed’e duyduğu güvenle ona yardımcı olur. Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa, başlarına gelebilecek tehlikenin farkındadırlar. Mehmed’in yıllar sonra tekrar tahta çıkmasının, kendilerinden intikam almak için karşılarına çıkacağını düşünen Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa, kendi planlarını devreye sokmaya çalışırlar. Çandarlı Halil Paşa’nın oğlu Çandarlı Süleyman, babasının davasının peşine düşer. Melike Hatun’un ilgisi Çandarlı Ailesi’ni rahatsız etmektedir. Melike ise Mehmed’in yanından ayırmadığı Eleni ile yüzleşmenin derdindedir. Mehmed’in herkesten sakladığı Eleni ile Mehmed’in arasında yaşananları merak eden Melike, amacı uğruna her şeyi yapmaya hazırdır. Bizans İmparatoru Konstantinos ise Çandarlı Halil Paşa ile işbirliği yapmak ister. Mara Hatun ile evlenmek istediğini beyan eden Konstantinos, Haçlı Birliği için de harekete geçer. Mehmed’in, Konstantiniyye hayaline vakıf olan Konstantinos, karşı hamle yapabilmek için hazırlanmaktadır.