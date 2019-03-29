Mehmet Akif Alakurt'tan eski rol arkadaşı Cansu Dere'ye cevap!

Kadınlar hakkında söylediği sözlerle büyük tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, bir dönem rol arkadaşı olan Cansu Dere'nin "Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum." sözlerine "Kız doğru söylüyor" diyerek cevap verdi.

"OYUNCULUK BÖYLE BİR ŞEY"

Cansu Dere, eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadını hakkındaki tepki çeken açıklaması hatırlatılınca, "Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım" demişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Alakurt'tan yanıt gecikmedi. Mehmet Akif Alakurt, Instagram'ın hikaye bölümünden şöyle cevap verdi: "Kız doğru söylüyor. Oyunculuk böyle bir şey."





