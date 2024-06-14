Son dakika | Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçağın burnu battı! Ekipler bölgeye sevk edildi: Bakan Yumaklı'dan açıklama

Son dakika haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı. Yangına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, sert iniş yaptı.

BURNU SUYA BATTI

Uçak saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı.

PERSONEL KURTARILDI

Çalışmalar sonucu uçak personelinin kurtarıldığı öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI: '3 PERSONELİMİZ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KURTARILMIŞTIR'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





