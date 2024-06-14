Avukat ve Başsavcı arasındaki 'tuvalet' krizinin görüntüleri ortaya çıktı!

Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs Perşembe günü saat 16.50 sıralarında adliye binasındaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı. Avukat Tüzen'in, Başsavcı tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren olaylardan sonra kilidi değiştirilen ve avukatların girişine yasaklanan tuvalette yaşanan tartışma anılarının görüntüleri ortaya çıktı.

DIŞARI ÇIKIP, POLİSİ ÇAĞIRMIŞ

Adliyenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Başsavcı Feyzoğlu'nun ardından Avukat Tüzen'in tuvalete girdiği, başsavcı ile avukatın tartıştığı görülüyor. Ardından kapının kapandığı, Başsavcı Feyzoğlu'nun dışarı çıkıp polise seslendiği, diğer avukatların şaşkın bakışları arasında polisin tuvalete girdiği, sonrasında başsavcının koruma polisinin geldiği, Avukat Tüzen'in kolundan tutularak dışarı çıkartıldığı görüntülerde yer aldı.

HERKESİN KULLANIMINA AÇILDI

Başsavcı Feyzoğlu talimatıyla kilidi değiştirilen, Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesiyle kilidi tamamen iptal edilen tuvalet, tüm halka açık hale getirilmişti. Başsavcı Feyzoğlu, bugün yayımlanan HSK kararnamesiyle Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





