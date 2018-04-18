MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil Bülent Ersoy'u taciz etmiş

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Seda Sayan'ın programında Bülent Ersoy'a asıldığı görüntüler şimdilerde Youtube'da en çok izlenenler arasında yer alıyor

Mehmet Ali Erbil Bülent Ersoy'u taciz etmiş

Şu sıralar çapkınlıkları ile magazin gündeminde manşetleri süsleyen Mehmet Ali Erbil 17 yıl önce Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı programa konuk oluyor. Bülent Ersoy da programa konuk.

Mehmet Ali Erbil 'in canlı yayında Bülent Ersoy'a asılması başta Seda Sayan olmak üzere herkesi şaşırtıyor.

BÜLENT ERSOY: KUDURMUŞ BU

Durumdan rahatsız olduğu gözlenen Bülent Ersoy, Seda Sayan'ın "Uzak dur" uyarılarını dikkate almayan Mehmet Ali Erbil'e "Anne, abla dinlemez. Kudurmuş bu!" demesi ise yaşanan durumu gözler önüne seriyor.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Türk televizyon tarihine geçen bu olayın videosu şimdilerde paylaşım sitesi Youtube'da en çok izlenenler arasında yer alıyor.

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Mehmet Ali Erbil Bülent Ersoy

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