Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şıkel hakkında şok açıklama! ''Kulisimden çıkmazdı...''

2015 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sona erdiren Çağla Şıkel, özel hayatı ile gündeme gelmemeye dikkat ediyordu. Ünlü manken Şıkel, 8 yıl sonra kural bozdu ve ilk defa sevgilisi avukat Nail Gönenli ile el ele görüntülendi. Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel hakkında öyle bir açıklama yaptı ki duyan herkes şaştı kaldı. Erbil'in ''Kulisimden çıkmazdı...'' sözleri dikkat çekti.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına telefonla bağlanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çağla Şıkel hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Geçtiğimiz günlerde FOX TV'de yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programına katılan Erbil, ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı.

Şıkel Çarkıfelek'te hosteslik yaptığı günleri saklayınca Mehmet Ali Erbil adeta çıldırdı. İtirafler peş peşe geldi.

''KULİSİMDEN ÇIKMAZDI...''

Ünlü şovmen; Şıkel "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım" dedi. Erbil, ünlü mankenin eski günlerden bahsetmemesine de çok bozuldu.

Çağla Şıkel'in Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklaması üzerine de şu sözleri söyledi: "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarladı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın."

