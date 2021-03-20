Mehmet Ali Erbil'den sürpriz karar! Kimse bunu beklemiyordu

2019 senesinde evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, kaburgasını kırmış ve ardından kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için neredeyse bir yıl boyunca hastanede kalmıştı. Artık eski sağlığı yerine gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, normal yaşantısına döndü. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir mekanda eski eşi Nergis Kumbasar ile kızı Yasemin Erbil'le birlikte akşam yemeğinde buluşan Mehmet Ali Erbil, hem bir şov programı hem de sinema filmi ile sevenlerinin karşısına çıkacağını açıkladı.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİM

Yemek çıkışında haberciler ile sohbet eden Mehmet Ali Erbil, “Çok uzun zaman sonra ilk kez dışarı çıkıyorum. Çok zor günler geçirdim. Allah’a çok şükür iyiyim” açıklamasında bulundu. İbrahim Tatlıses’in şov programı olan İbo Show’a da imza atmış olan Polat Yağcı’dan teklif aldığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, ekranlara hem bir şov programı ile hem de bir sinema filmi ile döneceğini müjdeledi. Polat Yağcı’nın programı için görüşmelere devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, çekeceği sinema filminde ise Şafak Sezer ile kamera karşısında olacak.