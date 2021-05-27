Mehmet Ali Erbil'den yakın dostuna binlerce dolarlık saat hediye etti!

Mehmet Ali Erbil, Ercan Avşar için doğum günü kutlaması organize etti. Erbil yakın dostunun doğum gününü kutladığı anları Instagram'dan paylaştı.

Erbil "Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan" diyerek arkadaşına aldığı Rolex marka saati taktı.

Erbil'in kutudan çıkardığı saati gören Avşar gözlerine inanamadı. Şaşkına dönen Avşar "Ağabey ciddi misin? Gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.





