MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'den yakın dostuna binlerce dolarlık saat hediye etti!

Mehmet Ali Erbil'den yakın dostuna binlerce dolarlık saat hediye etti!

27.05.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, zor günlerinde bir an olsun yanında ayrılmayan Ercan Avşar’a, doğum gününde büyük bir sürpriz yaptı. Erbil yakın dostu Avşar'a 12 bin dolarlık Rolex marka saat hediye etti. Hediyeyi gören Avşar ise şaşkınlığını "Ağabey ciddi misin? Gerçek mi bu?" sözleriyle dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil'den yakın dostuna binlerce dolarlık saat hediye etti!

Mehmet Ali Erbil, Ercan Avşar için doğum günü kutlaması organize etti. Erbil yakın dostunun doğum gününü kutladığı anları Instagram'dan paylaştı.

Erbil "Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan" diyerek arkadaşına aldığı Rolex marka saati taktı.

erbil1

Erbil'in kutudan çıkardığı saati gören Avşar gözlerine inanamadı. Şaşkına dönen Avşar "Ağabey ciddi misin? Gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.

erbil

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Korkunç tacizi annesine verdiği mektup ortaya çıkardı Kan donduran olay! Korkunç tacizi annesine verdiği mektup ortaya çıkardı
Sinem Ünsal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıSinem Ünsal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hastahane ücretini millet ödesin sen eşine dostuna 12.000 dollarlik saat al. Ne güzel memleket burası !!

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Bakan Soylu noktayı koydu: Talimatım budur

Bakan Soylu noktayı koydu: Talimatım budur

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.