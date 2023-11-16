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Mehmet Ali Erbil din hocasıyla yayın açtı! Öpüşme sorusu şoke etti

16.11.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, TikTok yayınlarına devam ediyor. Bir din hocası ve 2 kadınla yayın açan Erbil yine gündem olmayı başardı. İşte komedyenin din hocasına sorduğu soru...

Mehmet Ali Erbil din hocasıyla yayın açtı! Öpüşme sorusu şoke etti

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen ve cinsellik açıklamalarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbilbir süredir TikTok üzerinden yaptığı yayınlar ile dikkat çekiyor.

Erbil yine adından söz ettirmeyi başardı ve bir din hocasıyla yaptığı yayınla gündeme oturdu.

İki genç kadın ve bir din hocası ile yayın yapan ünlü sanatçının, hocaya sorduğu soru şoke etti. Erbil hocaya, "Çok önemli bir soruya geldi soru: Erkek erkeğe öpüşmek günah mı?" diye sordu.

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Bu soruya önce genç kadınlar "Tabii ki günah" yanıtını verirken hoca ise "Dinen haramdır" dedi.

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O anlar sosyal medyada gündem oldu ve Erbil'in bu tarz yayınları girmesi ve sorusu sosyal medyada tepki çekti.


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Mehmet Ali Erbil ele ali erbil
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