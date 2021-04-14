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Mehmet Ali Erbil: İki senedir çok büyük zararım var

14.04.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, birikimlerinin gayrimenkul olduğunu ve bu dönemde kira alamadığını belirterek, "Gayrimenkullerimden kira gelmiyor, iki senedir çok büyük zararım var. Yeniden başlayacağız çalışmaya" dedi.

Mehmet Ali Erbil: İki senedir çok büyük zararım var

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Aylarca yoğum bakımda tedavi gören Erbil, sağlık açısından sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV'de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk oldu. Tedavisi nedeniyle maddi anlamda yaşadığı zorluktan bahseden 64 yaşındaki sanatçı, "Gelecek sezon ekranlara döneceğim" dedi.

Programda açıklamalar yapan Erbil, "İki senedir çok büyük zararım var, birikimlerim de gayrimenkuldü şimdi onlardan da kira gelmiyor. Yeniden başlayacağız çalışmaya. Ama çok şükür bu zamana kadar hiçbir şeyimi satmadım. Yoksa Serdar gibi olmuştum. Çocuklarımın hepsine birer ev aldım, gelecekleri garanti" şeklinde konuştu.

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Kaçış sendromu hastalığıyla ilgili de konuşan Erbil şunları kaydetti, "Ali Sadi ile aramız çok iyi kaçıp kaçıp geliyor ben de kalıyor. Annesi çok iyi yetiştiriyor. Çocuk yetiştirmek kolay değil. Kaçış sendromu Türkiye’de iki dünyada 30 tane var. Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 40 - 50 bin lira tutuyor. Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya’da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için. 21 günde bir uygulanıyor" dedi.


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Mehmet Ali Erbil
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