Mehmet Ali Erbil'in babası Tarzan Rıfkı filminin yıldızı çıktı!

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden 64 yaşındaki ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil, sayısız projede oynadı ve seslendirme yaptı.

6 Mart 1925 tarihinde İstanbul'da doğan Saadettin Erbil'in en bilinen projesi, bir Kemal Sunal filmi olan Tarzan Rıfkı'ydı.

Saadettin Erbil, filmde Abdullah karakterine hayat veriyordu.

Erbil, 1944 yılından 1995 yılına kadar sayısız projede seslendirme ve oyunculuk yaptı.

Mehmet Ali Erbil ise Saadettin Erbil'in Yurdagül Eken ile olan evliliğinden dünyaya geldi.

ANNESİNİ SEVMEDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Annesini asla sevemediğini ancak babasına olan özleminin hiç bitmediğini anlatan Mehmet Ali Erbil, ''Hayal meyal hatırlıyorum, mahallemize sirk gelirdi. Babam rahmetli oraya götürürdü bizi. Hem böyle cambazlar olurdu hem de tiyatrocular ve oyuncular olurdu. O sirklere gitmek küçükken bizim en büyük zevkimizdi. Babam oraya götürürdü, en çok o onu hatırlıyorum ve özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil, babası Saaddetin Erbil'i beyin kanaması nedeniyle 1997 yılında kaybetti.



