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  4. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'u sinirlendiren soru!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'u sinirlendiren soru!

18.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil ile ilgili iddiası sonrası gözler Tuğba Coşkun'a çevrildi. Coşkun magazin muhabirlerinin soruları üzerine sinirlendi.

Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki söz düellosu tecavüz suçlamasına kadar dayandı. Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaştı.

Erbil'in paylaşımına ve açıklamalarına oldukça kızan Seda Sayan, Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Sayan, “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" yazdı. Bu iddialar herkesin kanını dondururken ikili karşılıklı geri adım atarak daha sonra konuyu kapadı.

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Tuğba Coşkun ise önceki gün Etiler’de bir AVM’de görüntülendi. Seda Sayan’ın magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddialarıyla ilgili konuşmak istemeyen Tuğba Coşkun, muhabirlerin soruları karşısında sinirlendi.

Coşkun, “Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim, lütfen” diyerek panikle kameralardan uzaklaştı.

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Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
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