Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli paylaşım

Instagram'ın cesur isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozlarının ardından bu tarz pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Pozlarıyla fenomenleri aratmayan Erbil, mini etekli paylaşım yaptı.
Yasmin Erbil son zamanlarda cesur paylaşımlara imza atıyor. Bu pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Erbil, Instagram'da 'yasminerbil' adını kullanıyor. Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil pozlarıyla adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla adından söz ettiren Erbil, göğüs dekolteli elbisesiyle de dikkat çekmişti. 26 yaşındaki Yasmin Erbil, düzgün fiziğiyle adından söz ettiriyor.
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