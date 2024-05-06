Dizi piyasasında maddi kriz! Bölüm başı maliyeti 10 milyon TL'yi geçince yaz dizilerine veda

Amerika’dan sonra dünyaya en çok dizi satan ülke olan Türkiye’nin dizi piyasası artan maliyetlerden büyük oranda etkilenmeye başladı. Üç yıl önce 1 ya da 1,5 milyona mal olan dizilerin bölüm başı maliyeti şu anda 10 milyon TL’yi geçti.

Ülkenin her katmanında olduğu gibi dizi piyasasında da prodüksiyon maliyeti, oyuncu ücretleri, senarist, yönetmen ve teknik ekip ücretleri 10 kat arttı.

Bu durumun aksine geçmişte olduğu gibi (dizi sürelerinin 120 dakika olması ve 2 ekiple dizi çekme sebebi bu) reklam ücretleri aynı oranda zamlanmadı. Bu durum da özellikle bu sene daha çok dizinin final yapmasına neden oldu.

SON ANDA VAZGEÇİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziler yayında olduğu saatte topladığı reklamla maliyetlerini çıkaramayınca kanallar eğer yurt dışı satış garantisi de yoksa dizileri daha çabuk bitirmeye başladı.

Bütün bu mali tablo yazlık dizi hazırlıklarını etkiledi. Son gelen haberlere göre ARC Film ve D Media da bu yaz için çekmeyi planladığı yazlık dizi projelerinden artan maliyetler nedeniyle son anda vazgeçti. Yeni bir gelişme olmazsa bu yıl hiç yazlık dizi çekilmeyecek.

Öte yandan eylül sezonundaki dizi sayısı da bu yıl azalacak gibi. 7 güne 7 dizi uygulamasının kalkacağı kanalların daha az dizi yayınlayacağı konuşuluyor.





