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Mehmet Ali Erbil Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülendi! O anlar sosyal medyaya böyle yansıdı

11.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında yalın ayak görüntülendiği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, bu kez herkesi şaşkına çeviren bir başka görüntüyle gündeme geldi. Ünlü komedyen, TikTok videosu çekmek için yalın ayak, perişan haliyle Kadıköy'de görüntülendiği iddia edildi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları o kişinin benzeri olduğu yönünde görüş bildirdi.

Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında yalın ayak görenler şaşkınlığını gizleyemedi.TikTok paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çekerken bu kez Kadıköy'de yalın ayak görüntülendiği iddia edildi.

KADIKÖY'DE YALIN AYAK

TikTok çekmek için kendini yalın ayak sokağa atan Mehmet Ali Erbil'i pijamalarıyla görenler, "Mehmet Ali Erbil, TikTok için daha neler yapacak?" , "Hali içler acısı" yorumları yaptı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu kişinin Erbil'in benzeri olduğunu belirtti.

Mehmet Ali Erbil konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

RONALDO İLE KONUŞTUĞUNU SANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil oldukça heyecanlanırken kendisini de İngilizce olarak tanıtmaya çalışmış, kızı da babasına sosyal medya kullanmaması için yalvarmıştı.

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