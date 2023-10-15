MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan hakkında yeni iddia! 70 bin TL hesap gelince...

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan hakkında yeni iddia! 70 bin TL hesap gelince...

15.10.2023 07:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yaparken sık sık farklı iddialar ile de gündeme geliyor. Son olarak Mehmet Ali Erbil iş insanı arkadaşı ve sevgilisiyle gittiği eğlencede gelen hesabı görünce ortamı terk ettiği iddiasıyla olay oldu.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde küsüp yeniden barışmıştı. Yine benzer bir iddiayla gündemdeki çift adlarından söz ettirdi.

İddialara göre geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz'in Cahide Palazzo'da sahne alacağı akşam 4 kişilik masa ayırtmış ve Ankaralı iş adamı arkadaşı M. M'yi de misafiri olarak mekana davet etmiş. Nişanlısı Gülseren Ceylan da geceye kız arkadaşı ile katılmış. Gecenin sonuna doğru Erbil ile Ceylan bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşamış ve ünlü sanatçı mekanı terk etmiş.

123

HESABI ÖDEMEYİNCE...

Gecenin sonunda ise gelen 70 bin liralık hesabı ise M. M ödemiş. İsmini vermek istemeyen iş insanı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ekran Alıntısı
"Kendisi beni mekâna davet etti. Bende gittim daha sonra Mehmet Ali Erbil kız arkadaşı ile tartışıp mekânı terk etti. Gelen 70 bin liralık hesabı ödedim. Olay 70 bin lira değil, olay Mehmet Ali Erbil'in mekana girdiğinde hesabı bana getirmelerini söylemesi. Onu her yerden engelledim. Dostluğumu da bitirdim." (Yeni Günaydın)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyenli haliyle aynada poz verdi! Olay olduSütyenli haliyle aynada poz verdi! Olay oldu
Müstehcen videosu olay olmuştu! İlk kez anlattı: "Daha hızlı büyümek için..."Müstehcen videosu olay olmuştu! İlk kez anlattı: "Daha hızlı büyümek için..."
Hamileymiş! Evlenme planı yapıyorHamileymiş! Evlenme planı yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil sevgilisi ali erbil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.