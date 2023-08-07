Mehmet Aslan ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Yakalandılar

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz ile aşk yaşamış ancak ikili bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından güzel oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray maçında Mehmet Aslan'la sarılırken görüntülenen oyuncu yine yakalandı.

2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan işbirliği sonucu İYİ Parti'nin İstanbul'un Kâğıthane ilçesi belediye başkanı adayı olan ve uzun süredir siyasetle ilgilenen Mehmet Aslan ile güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan birlikte yakalandı.

Mehmet Aslan geçtiğimiz günlerde maçta öptüğü oyuncu için "Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" açıklamasında bulunmuştu. (GazeteMagazin)



