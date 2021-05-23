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Mehmet Aslantuğ’dan Masumiyet'e veda!

23.05.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet ile ekrana dönen Mehmet Aslantuğ dizisinin final kararı almasının ardından bir veda paylaşımı yaptı.

FOX TV’nin Gold Film imzalı dizisi ‘Masumiyet’ için final kararı alındı. Geçen haftalarda alınan final kararının ardından yayın günü değiştirilen dizi, yeni gününde de reytinglerde beklentilerin altında kaldı.

Dizinin yapımcısı Gold Film, ‘Masumiyet’in final yapacağı tarihi sosyal medyadan, “Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir." notuyla duyuruldu.

Mehmet Aslantuğ final kararı sonrası bir veda mesajı yayınladı ve şunları söyledi:

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Uzun zaman oldu farkındayım; ama biliriz değil mi? Kavuşmayı beklerken, beklemeyi sever insan...
Ve elveda “Masumiyet”
“Gizli bahçemizde açan çiçekler vardı / Vermeye az bulduk / Yahut vakit olmadı.”
Bu güzel, şık çalışma için emeği geçen tüm dostlara, bu görüntülere mühürlü derin bir muhabbetle...
Başka bir zaman, başka bir seyirde.

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Mehmet Aslantuğ
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