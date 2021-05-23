Mehmet Aslantuğ’dan Masumiyet'e veda!

FOX TV’nin Gold Film imzalı dizisi ‘Masumiyet’ için final kararı alındı. Geçen haftalarda alınan final kararının ardından yayın günü değiştirilen dizi, yeni gününde de reytinglerde beklentilerin altında kaldı.

Dizinin yapımcısı Gold Film, ‘Masumiyet’in final yapacağı tarihi sosyal medyadan, “Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir." notuyla duyuruldu.

Mehmet Aslantuğ final kararı sonrası bir veda mesajı yayınladı ve şunları söyledi:

Uzun zaman oldu farkındayım; ama biliriz değil mi? Kavuşmayı beklerken, beklemeyi sever insan...

Ve elveda “Masumiyet”

“Gizli bahçemizde açan çiçekler vardı / Vermeye az bulduk / Yahut vakit olmadı.”

Bu güzel, şık çalışma için emeği geçen tüm dostlara, bu görüntülere mühürlü derin bir muhabbetle...

Başka bir zaman, başka bir seyirde.

