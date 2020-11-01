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Mehmet Aslantuğ’dan romantik paylaşım! ‘Çeyrek yüzyılı...’

01.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Mehmet Aslantuğ’dan romantik paylaşım! ‘Çeyrek yüzyılı...’

Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’dan romantik bir paylaşım geldi. Mehmet Aslantuğ kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan’ın 47. yaşını sosyal medyadan yayınladığı duygusal mesajla kutladı. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

Karizmatik ses tonu ve gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla Türk halkının takdirini kazanan Mehmet Aslantuğ 1 Ağustos 1996 yılında hayatını Arzum Onan’la birleştirmişti. 26 yıllık evlilikleri boyunca magazin sansasyonlarından uzak kalmaya özen gösteren çift mutluluklarını 2000 yılında Can ismini verdikleri oğullarıyla tamamladı. Mutlu aile tablosuyla örnek gösterilmeye devam eden çiftten duygusal bir mesaj geldi. Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı. Ünlü isimin paylaşımına sanatçı dostları akın etti.

‘KAPTANIN SEYİR DEFTERİ’

mehmet aslantuğ

Eşi Arzum Onan’ın gençlik yıllarından kalan bir fotoğrafını paylaşan Mehmet Aslantuğ, eşine sosyal medya üzerinden seslendi. 47. yaşını kutlayan Arzum Onan için eşi Mehmet Aslantuğ, “Kaptanın Seyir Defteri/Mayıs (1994) kokuluydu; ama, çekingen, tutuk ve saygılı bir sabahtı. Ne dil tamahkardı elbet, ne de beden. Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek! Pek anlatabildim sayılmazdı, anlaşılamadım da zira... Görece büyüktüm; ama mümkündü birlikte yeniden büyümek. Ve vatan bilmekten asla yorulmayacağımız bu kadim toprakların hüznünü acımız, neşesini coşkumuz kılacaktık. Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Senle ağlayıp, senle gülmek, kucağımızda bir ‘Can’la bu günlere elele yürümek çok başkaydı Gülüm. İyi ki doğdun da, iyi ki bu sevdanın elinden tuttun” notunu ekledi.

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