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  4. Mehmet Aydın'ın neden polis sorgusunda olduğu ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın neden polis sorgusunda olduğu ortaya çıktı

05.07.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Brezilya’da Türkiye’ye getirildikten sonra hakkında açılan davalar nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan polis sorgusuna alınmasının nedeni ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Aydın hakkında açılan dava dışında, çok sayıda Çiftlik Bank mağdurunun şikayetleri nedeniyle yürütülen ve süren soruşturmalar nedeniyle 4 günlük gözaltı süresi verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen bu soruşturmalar nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde sorgulanması talimatı verildi.

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KAPSAMLI SORGUSU YAPILACAK

Sayıları yüzü geçen çok sayıda Çiftlik Bank mağduru ayrı ayrı suç duyurularında bulunmuş ve bu dosyaların bir kısmıyla ilgili soruşturmalar devam ediyordu. Aydın’ın soruşturmalar kapsamındaki suçlarla ilgili kapsamlı olarak sorgusu yapılacak.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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4 gün sonra madur olmus derler bırakırlar

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