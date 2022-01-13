Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya tepki! "Reklamın insanları dolandırdı"

MasterChef Türkiye'nin jürisi olan Mehmet Şef sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında bulunuyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da babası kadar popüler bir isim. Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya yaptığı bir reklam paylaşımıyla dikkat çekti.

Bir markanın reklamını yapan Sude Yalçınkaya hayatına devam edip daha sonra bir pozunu paylaştı. Ancak Mehmet Şef'in kızı bu paylaşıma beklemediği yorumlar aldı.

Sude Yalçınkaya'nın paylaşımı yorum yapan bazı takipçileri dolandırıldıklarını söyledi. Takipçilerden bazıları "Dolandırıcı onlar Sude de herkesi yanılttı", "Reklamını yaptığınız sayfa dolandırıcı", "Senin yüzünden dolandırıldım", "Öğrenciyim tüm param gitti" yorumlarında bulundu.

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya bu yorumlara ise yanıt vermedi.





