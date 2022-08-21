Mehmet Şef'ten ilk aşamayı geçemeyen MasterChef yarışmacılarına tepki: "Bu sefer biz bunalıma giriyoruz!"

MasterChef Türkiye'de iki aşamalı oyunun ilk turunda yarışmacıların yapacağı yemekler jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından açıklandı. Mehmet Şef' "Herkes kendi annesinin ve anneannesinin güzel yaptığını söyler. Düğünlerde yapılır. Bayramlarda da zeytinyağlısı yapılır." diye açıklamada bulunurken İtalyan Şef Danilo Zanna, Türk kadınlarının bu yemeği düzenledikleri günlerde yaptıklarını ifade etti. Yarışmacıların tahminde bulunması üzerine günün ilk yemeği açıklandı. Mehmet Şef yaptığı açıklamada "Sizden çok teknik bir yemek yapmanızı istiyoruz. Etli yaprak sarma. Şu çok önemli. Güzel saracaksınız, lezzetli olacak, oranı iyi tutturmanız gerekiyor. Çünkü kıymalı ve pirinçli bir etli yaprak sarması istiyoruz. Herhalde bu yemeyi aranızda hiç yapmayan yoktur" ifadelerini kullandı. Somer Şef, yarışmacılardan 20 tane etli yaprak sarma yapmaları beklediklerini söylerken, Danilo Zanna sürenin 40 dakika olduğunu belirtti.

Yarışmacılar kısıtlı süre zarfında hünerlerini sergiledi. Bazı yarışmacılar istenilen sayıda etli yaprak sarma yapmayı kıl payı kaçırdı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ilk aşamanın sonunda tadım yaptı.

MASTERCHEF'TE İLK AŞAMAYI GEÇEN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de yedeklere giren ilk yarışmacı Makbule, diğer yarışmacı ise Görkem oldu. Bugünkü ilk elemeden yedeklere giren son yarışmacı ise Sema olarak açıklandı.

MEHMET ŞEF'TEN 'HÜSRAN' AÇIKLAMASI

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında ilk aşamayı geçemeyen isimlere konuşan Mehmet Şef, MasterChef Türkiye gibi bir programda Türk yemeklerinin yapılamaması karşısında hüsran yaşadıklarını belirterek "Bu sefer biz bunalıma giriyoruz!" ifadesini kullandı.

