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  4. Mehmet Şef'ten MasterChef Eren Yüce'ye iş teklifi: Gel işe başla!

Mehmet Şef'ten MasterChef Eren Yüce'ye iş teklifi: Gel işe başla!

14.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yarışmada zaman zaman ilginç anlar yaşanıyor ve bazı yarışmacılar ön plana çıkıyor. Son olarak turu geçemeyen Eren Yüce, Mehmet Şef'ten iş teklifi almasıyla gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya "Gel işe başla!" diyerek teklifte bulundu. Yarışmacı için şefin düşündüğü iş ise bambaşkaydı.

Mehmet Şef'ten MasterChef Eren Yüce'ye iş teklifi: Gel işe başla!

MasterChef Türkiye 2022 Survivor finali sonrası ekrana gelmeye başladı. Yarışmada eleme turu sürerken yarışmacı adaylarından Eren Yüce ön plana çıkan isimlerden oldu. Eren Yüce yaptığı yemek sonrası turu geçemedi. Daha önce kanser hastası olduğunu açıklayan Eren yarışmada biraz heyecanlandı. Yemeğini heyecanı yüzünden biraz aceleye getiren Eren Yüce geçer not alamadı. Eren Yüce'ye Mehmet Şef'ten sürpriz iş teklifi geldi.

Eren Yüce açıklamasında "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım. Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim. Kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.

hpnp

Mehmet Yalçınkaya ise "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" dedi.

PR ve reklam işi yapan Eren Yüce ise bu teklife olumlu bir yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya mehmet şef
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Asgari ücret mi.
atanı kurtardılar.acunu beyin meshur etmedigi adam kalmadı hanunları kim tanıyodu vay bee

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