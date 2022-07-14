Mehmet Şef'ten MasterChef Eren Yüce'ye iş teklifi: Gel işe başla!

MasterChef Türkiye 2022 Survivor finali sonrası ekrana gelmeye başladı. Yarışmada eleme turu sürerken yarışmacı adaylarından Eren Yüce ön plana çıkan isimlerden oldu. Eren Yüce yaptığı yemek sonrası turu geçemedi. Daha önce kanser hastası olduğunu açıklayan Eren yarışmada biraz heyecanlandı. Yemeğini heyecanı yüzünden biraz aceleye getiren Eren Yüce geçer not alamadı. Eren Yüce'ye Mehmet Şef'ten sürpriz iş teklifi geldi.

Eren Yüce açıklamasında "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım. Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim. Kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.

Mehmet Yalçınkaya ise "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" dedi.

PR ve reklam işi yapan Eren Yüce ise bu teklife olumlu bir yanıt verdi.

