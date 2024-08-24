Mehmet Şimşek için 'istifa etti' iddiaları yalanlandı, Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma açıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için 'istifa' ettiği haberleri gündem yaratırken, Bakan Şimşek yaptığı açıklamayla iddiaları kesin bir dille yalanladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da , "Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?" açıklamasını yaptı.

Söz konusu 'istifa' iddialarına bir tepki de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada "Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde;

Dün Şanlıurfa'daydık. Şanlıurfa Adalet Sarayı'nın temelini attık. Teşkilatımızı ziyaret ettik. Buradan da Ahlat'a gideceğiz. Yarın Kabine Toplantısı da Ahlat'ta gerçekleştireceğiz. Anlamlı bir günde orada Kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

MECLİS'TE 'YUMRUKLAŞMA' GERİLİMİ

Hepimizi üzdü. Bu tür manzaraların olmaması lazım. Gazi Meclisimiz Türkiye'nin demokrasinin kalbidir. Bazı milletvekili iç tüzüklere aykırı hareket ederek bu tür olaylara sebebiyet verebiliyorlar. Son oturumda konuşmacının konuşmaya başlar başlamaz, genel görüşmenin dışına çıkarak tahrik içerek bazı söyler söylendiğinde oradaki bazı vekillerin tepkisiyle karşılaşması mümkün. Hakaret içeren sözler bu tür şeylere sebep olabiliyor. Meclis kürsüsünde hakaret olmaz. Meclisimiz bu tür görüntülere sahne olmamalı. Meclis'in saygınlığına gölge düşürmemek gerekir. Kürsüden konuşan kişi bu tür bir olaya sebebiyet verdiğini göstermek istiyor. Oradaki vekillere 'Siz teröristseniz' derseniz bu bir hakaret. Kürsüde ifade özgürlüğü sınırı aşılmamalı.

'BAKAN ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ' İDDİALARI

Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomiyi etkilemek için. Yeni bir ekonomik program uygulanıyor. Bütün çaba içerisindeler. Göstergeler iyi noktaya gidiyor. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapan çeteler var. Siyasetçiler, akademisyenler var. Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan sorumlular hakkında soruşturma açıldı.

Sosyal medya kullanıcısı en çok ülkelerden biriyiz. Gerçek hayatta suç olan sanal alemde de suç olur. Sosyal medyayı kullanırken gerçek hayatta olduğumuzu düşünerek kullanalım. Sosyal medya bağımlılığı gündemde. Çocuk istismarına yok açan birtakım içerikler de söz konusu. Bu tür zararlı içeriklerden toplumu korumak devletin görevi.

SOKAK RÖPORTAJINA TUTUKLAMA

Tutuklama bir istisnadır bir tedbirdir. Tutuklama sebepleri vardır. Katalog suçlar vardır. Her olayda hemen tutuklama olmuyor. Bazı olaylarda da neden tutuklama olmadı diye tepki oluyor. Tutuklamaya karar veren hakim.

"SOKAK RÖPORTAJLARININ SAKINCASI YOK"

'Sokak röportajları yasaklanıyor mu' diye bir propaganda yapılmaya çalışıldı. Sokak röportajlarının sakıncası yok. O röportajda suç teşkil eden bir şey varsa o ifadeleri kullanan kişinin yargılanması söz konusu olabilir. Terör, şiddet propagandası olursa kişiye işlem yapılır. Sokak röportajı yaptığı için açılmıyor soruşturma, suç teşkil eden bir durum olursa o zaman açılıyor.

DİLAN POLAT NASIL TAHLİYE EDİLDİ?

Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. MASAK raporları çerçevesi içinde mahkemenin verdiği bir karar söz konusu. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi olmadan neden serbest kaldı ya da neden tutuklandı demek olmaz. Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargı. Bırakalım yargı kendi mecrasında işlesin ve Türk yargısına da güvenelim. Dosya zaten kamuoyuna açık, isteyen ulaşabilir.