Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddia yalanlandı

‘Mehmet Şimşek istifa etti’ iddiaları sonrası açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı. Söz konusu iddiaların piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu Şimşek'in istekleri yerine getirilince istifadan vazgeçtiği yer almıştı. Gündem olan iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi, iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.



Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz.⬇️ pic.twitter.com/SXJs5OJpQ8 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 18, 2023



