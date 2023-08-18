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Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddia yalanlandı

18.08.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaların sosyal medyada yayılması üzerine İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Açıklamada söz konusu iddiaların yalan olduğu belirtildi.

Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddia yalanlandı

‘Mehmet Şimşek istifa etti’ iddiaları sonrası açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı. Söz konusu iddiaların piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu Şimşek'in istekleri yerine getirilince istifadan vazgeçtiği yer almıştı. Gündem olan iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi, iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.


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Mehmet Şimşek istifa

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