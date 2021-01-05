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Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı itirafı: Sözleşmeyi imzalamayan yarışmacının yerine geldi

05.01.2021 22:56 | Son Güncelleme:
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MasterChef jürileri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Şef Mehmet Yalçınkaya'dan ise MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı için flaş bir itiraf geldi. Serhat'ın MasterChef'e nasıl katıldığını anlatan Mehmet Şef, "Tüm yarışmacıları seçmiştik. Ancak bir yarışmacı evde kalmayı kabul etmedi ve sözleşmeyi imzalamadı. O sırada kantinde bekleyen ve gitmek istemeyen Serhat'ı çağırdık ve yarışmaya son anda katıldı" dedi.

MasterChef 2020'de büyük finalde yarışan Serhat Doğramacı aylar süren maratonun sonunda şampiyon olmayı başarmıştı. Çekimleri sona eren MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, canlı yayında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

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SERHAT'IN MASTERCHEF'E KATILMA HİKAYESİ!

Master Chef'te şampiyonluğa ulaşan Serhat'ın Master Chef'e çok ilginç giriş öyküsünü ise Mehmet Şef şu şekilde anlattı:

"Biz içerde yemekteyiz. Artık MasterChef çekimleri için son aşamalardayız. Kadro belirlenmiş durumda. O esnada İrem Bey'e telefon geldi. Dediler ki 'Burada bir çocuk var. Israrla kantinde burada oturuyor. Uzaktan gelmiş'. Biz de yarışmacıları seçtik. Ancak pandemiden dolayı yarışmacıların belirlenen evlerde kalmaları gerekiyordu. Serhat'tan önce seçtiğimiz bir yarışmacı, evde kalamayacağını söyleyerek sözleşmeyi imzalamadı. O zaman da Serhat'ı çağırdı. Son 1 saat kala marketten alışveriş yapıp yemek yaptı ve MasterChef'e seçildi"

MasterChef finalinde yarışan Barbaros ve Serhat'ın tabaklarını da değerlendiren Mehmet Şef, "Şöyle bir şey var. Barbaros oradaki son finalde bizim gözümüze batan şey bir lezzet düşüklüğüydü. Görsel olarak da Serhat baya bir öndeydi. Her yemeğin kendine göre klas bir özelliği var. Bu adamlar zaten düz bir tabak getirmez. İkisi de şartları zorlayan yarışmacılar. Biz bir MasterChef ekolü yaratmak için yola çıktık. Şu an o çocuklar çok iyi yerlerde ve biz bununla gurur duyuyoruz" dedi.


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