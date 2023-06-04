Mehmetçik'in kamerasına anbean yansıdı: Mağaradan çıkan teröristler böyle teslim oldu! Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı

Mehmetçik'in "Teslim ol" çağrısıyla çıktığı mağaradan ellerini kaldırarak teslim olan teröristin o anları Mehmetçik'in kamerasına yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı da o anları sosyal medyadan paylaştı.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları…" denildi.

"MEHMETÇİK AMAN DİLEYENE ASLA ZARAR VERMEZ"

Görüntüde, askerlerin teröristlere "Ellerini kaldırarak yavaş yavaş ilerle. Gel, Türk askerine teslim ol! Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok. Gel, Türk askerine teslim ol! Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle" sözleriyle 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu ve 1 teröristin teslim olduğu görüldü.

(DHA)

