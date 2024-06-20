Mekana dansöz gelince kıskançlık krizine girdi! Kocasını dansözden kaçırmak için canla başla mücadele etti

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    20.06.2024 15:11
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.06.2024 15:11
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılara eğlenceli anlar yaşattı. Paylaşılan görüntüde genç kadın mekanda dans eden dansözü kıskandı ve kocasının onu görmemesi için adeta kendisini seferber etti. Sonunda ise genç kadın kocasının elinden tutarak onu masadan uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıları eğlendirdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüye, "Masamıza dansöz gelmiştir o sırada eşim" notunu eklendi. Görüntülerde genç kadın masanın üzerine çıkan dansözü önce indirmeye çalıştı bu konuda başarılı olamayınca ise çareyi kocasının elinden tutarak uzaklaştırmakta buldu.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şimdi dansözden kaçırdın peki sen olmayınca kadınlardan nasıl kaçıracaksın" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gitmeyin böyle yerlere" yorumunu ekledi.

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