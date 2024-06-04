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  4. 'Ucuza hac' pahalıya patladı: Sözde derviş sırra kadem bastı

'Ucuza hac' pahalıya patladı: Sözde derviş sırra kadem bastı

04.06.2024 09:44
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Kurban Bayramı yaklaşırken dünyanın dört bir yanından Müslümanlar hac yoluna koyuldu. Türkiye'den de 36 kişi, kendini derviş olarak tanıtan Mahmut Öztürk'e güvenerek Bosna Hersek üzerinden hacca gitmeyi umuyordu. Öztürk'e hac yolculuğu için kişi başı 70 bin lira ödendi. Yolculuk günü geldi ancak Öztürk'ün sesi soluğu çıkmadı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı.

'Ucuza hac' pahalıya patladı: Sözde derviş sırra kadem bastı

Sözde dervişin 'ucuza hac' dolandırıcılığı 'pes' dedirtti. Mahmut Öztürk, hacca gitmek isteyenlerden kişi başı 70 bin lira aldı. Fakat yolculuk zamanı yaklaştığında Öztürk’ten bir daha haber alınamadı. Öztürk, hacı adaylarından topladığı yaklaşık 3 milyon lira ile kayıplara karıştı. Paralarını banka üzerinden hesaba yatıran mağdurlar dolandırıldıklarını anlayınca savcılığa başvurdu.

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"NEDEN DOLANDIRDIN BİZİM ÇOCUKLARI?"

Ekol TV'de yer alan habere göre; Trabzon’da yaşayan bir mağdur, kendisini dolandıran Mahmut Öztürk’e seslenerek “Bu kadar gülüyorduk, ediyorduk neden dolandırdın bizim çocukları?” dedi.

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"'DİYANET'TEN TANIDIKLARIM VAR' DEDİ"

Hacca gitme umuduyla parasını kaptıran Burak Bir, şöyle konuştu:
"Derviş kılığına girmiş olan Mahmut Öztürk isimli şahısa, bizim yakın bir ağabeyimiz kefil olmuştu. Fakat Bosna Hersek üzerinden vaat verince oranın kontenjanının az olması ve orada Diyanet'ten tanıdığı birkaç kişi olması sebebiyle hac vizesinin verilebileceğini söylemişti. Ve cüzi bir miktar olduğu için bizim durumumuz anca ona müsait oldu. Biz de bunu kabul ettik.

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Yaklaşık 36-38 kişiyiz biz. Amasya ayağı var, Ankara ayağı var, İstanbul var, Trabzon var. Bizim bilmediğimiz, Muğla’dan bile çıkan var. Bunların bir kısmı buraya geldi. Bir hafta önce savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Gelemeyen oldu, hatta buraya gelip dönen oldu. Dolandırıldığını öğrenince suç duyurusunda bulunmak için memleketlerine giden oldu.”

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"BOSNA’DA DAHA UYGUN ŞARTLARDA HACCA GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Ali Bağlan ise olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Yaklaşık 14 seneden beri hac için Diyanet'e başvurmuştum. Çıkmayınca kurada bir arkadaşım vasıtasıyla derviş kisvesine girmiş biri bizi Bosna’da görev yaptığını ve Bosna’da daha uygun şartlarda hacca götüreceğini beyan etti. Biz de buna inandık, paralarımızı yatırdık. Kişi başı 70 bin civarı yatırdık. Eşimle beraber başvurmuştuk. Gün yaklaştığı zaman açıklamalar yapacaktı hangi otelde kalınacak diye. Ortadan kayboldu, telefonları kapalı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Parayı kendi hesabımdan onun kendi hesabına internet bankacılığıyla gönderdim.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hac dolandırıcılık
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