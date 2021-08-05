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  4. Meksika'da dehşet görüntüler: Boğa çitleri yıkıp seyircilere saldırdı!

Meksika'da dehşet görüntüler: Boğa çitleri yıkıp seyircilere saldırdı!

05.08.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki rodeo yarışmasında bir boğa kontrolden çıktı. Seyircilere saldıran boğa, 10 kişiyi yaraladı. Yaşanan dehşet, kameralara saniye saniye yansıdı.

Meksika’nın Michoacan eyaletine bağlı Puruandiro kentinde Covid-19 salgını nedeni ile yasaklanmasına rağmen yasadışı olarak rodeo yarışması düzenlendi. 31 Temmuz’da yaşanan olayda, rodeo için ringe çıkarılan boğa üstündeki biniciyi yere atmasının ardından seyirciler ile ring arasında bulunana çitleri yıktı.

10 SEYİRCİ YARALANDI

Seyircilerin bulunduğu tribüne geçen öfkeli boğa, 10 seyirciyi yaraladı. Yarışmada görevli olan personel boğayı zar zor sakinleştirmesinin ardından ringden dışarı çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Covid-19 nedeniyle yasak olan organizasyona yerel hükümet tarafından izin verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA

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Meksika
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