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  4. Meksika'da dehşete düşüren olay! Doğum günü partisi kana bulandı

Meksika'da dehşete düşüren olay! Doğum günü partisi kana bulandı

21.09.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika'da dehşete düşüren olay! Doğum günü partisi kana bulandı

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.

Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.

Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Meksika
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