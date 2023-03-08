Meksika'nın en tehlikeli karteli, turistik tesise saldırdı: 3 ölü 8 yaralı

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi en az 6 kişilik grup, tesisteki bazı müşterileri vurduktan sonra bölgeyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri, grubun 2 kişiyi vurarak, 1 kişiyi de yakarak öldürüldüğünü ifade ederek, 8 kişinin ise saldırı sırasında ve yangında yaraladığını aktardı.

TEHDİT DOLU PANKART DA ASTILAR

Saldırının ardından tesise tehdit içeren ifadelerin yer aldığı pankart asıldı. Pankartta, saldırıyı CJNG’nin üstlendiği belirtilerek, tesisin sahibi ise ölümle tehdit edildi.

La Palapa adlı işletmenin sahibinin bölgede faaliyet gösteren farklı bir kartel ile bağlantılı olduğu bildirildi. Olayın failleri henüz yakalanamazken, Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve çok yönlü operasyonların düzenlediğini açıkladı. (İHA)

