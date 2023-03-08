HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika'nın en tehlikeli karteli, turistik tesise saldırdı: 3 ölü 8 yaralı

Meksika'nın en tehlikeli karteli, turistik tesise saldırdı: 3 ölü 8 yaralı

08.03.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da en tehlikeli suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, bir turistik tesise düzenlendikleri silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırganlar, tesisi de ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Meksika'nın en tehlikeli karteli, turistik tesise saldırdı: 3 ölü 8 yaralı

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi en az 6 kişilik grup, tesisteki bazı müşterileri vurduktan sonra bölgeyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri, grubun 2 kişiyi vurarak, 1 kişiyi de yakarak öldürüldüğünü ifade ederek, 8 kişinin ise saldırı sırasında ve yangında yaraladığını aktardı.

TEHDİT DOLU PANKART DA ASTILAR

Saldırının ardından tesise tehdit içeren ifadelerin yer aldığı pankart asıldı. Pankartta, saldırıyı CJNG’nin üstlendiği belirtilerek, tesisin sahibi ise ölümle tehdit edildi.

meksika

La Palapa adlı işletmenin sahibinin bölgede faaliyet gösteren farklı bir kartel ile bağlantılı olduğu bildirildi. Olayın failleri henüz yakalanamazken, Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve çok yönlü operasyonların düzenlediğini açıkladı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden yönetiminden bütçe açığını 3 trilyon dolar azaltma hedefiBiden yönetiminden bütçe açığını 3 trilyon dolar azaltma hedefi
Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...
Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem! Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem!
Anahtar Kelimeler:
Meksika

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Cumhur İttifakında kritik zirve! İlk görüntüler geldi

Cumhur İttifakında kritik zirve! İlk görüntüler geldi

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.