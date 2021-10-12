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Meksikalıların ölüleri anmak için her yıl düzenledikleri eğlenceli festival: Ölüler Günü (Dia de Muertos)

12.10.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada ölüm kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Her toplumun cenaze törenleri ve ölen kişileri yad etme biçimleri geleneksel tabular içerisinde birbirinden farklıdır. Meksika’da Ölüleri Anma Günü tam bir festival şeklinde kutlanıyor. Pixar'ın Coco filmine de ilham veren bu Meksika bayramı, ölüm ve ölüler hakkında tekrardan düşünmeyi sağlıyor.

Meksikalıların ölüleri anmak için her yıl düzenledikleri eğlenceli festival: Ölüler Günü (Dia de Muertos)

Ölüler Günü (İspanyolca: Dia de Muertos),İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan bir festival. Günümüzde her yıl 2 Kasım’da bu festival gerçekleştiriliyor. Ancak festivalin temeli aslında Azteklere kadar uzanıyor. Cadılar Bayramı ile benzerlik gösteren festivalin amacı ise korkutmak değil ölen kişileri anımsamak.

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Festivalin öncesinde evler ve kamuya açık olan bütün alanlar kadife çiçeği, çeşitli meyveler, Ölüler Gününe özel olarak hazırlanan ekmek ile tatlılar ile donatılıyor. Aynı zamanda her yere bol miktarda mum, dini nesneler ve iskeletler yerleştiriliyor. Burada bulunan iskeletler ölenleri simgeliyor.

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“GERÇEK ÖLÜM UNUTULDUĞUNDA OLUR”

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İnanışlarına göre gerçek ölüm unutulduğunda olur, festivalin amacı ölenlerin unutulmamasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası biblolar, ölenlerin sevdiği kokuların, süslemelerin bulunduğu sunaklar yapılıyor. Festival 30 Ekim akşamı insanların güneş battıktan sonra mezarlıkları ziyaret etmesiyle başlıyor. 30 Ekim gecesi bazı yerlerde ölen çocuklara adanmış bir gün sayılıyor ve Dia de Los Angelitos (Küçük Melekler Günü) olarak anılıyor. 1 Kasım günü ise yeniden mezarlıklar ziyaret ediliyor ancak 1 Kasım gecesi bu sefer tamamen eğlenceye ayrılıyor. 1 ve 2 Kasım’da katılımcılar bol bol dans ederek ölen kişileri anımsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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