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  4. Melekler geri dönüyor! O Fashion Show'un tek Türk davetlisi Dilan Deniz Çiçek olmuştu, canlı yayına saatler kaldı

Melekler geri dönüyor! O Fashion Show'un tek Türk davetlisi Dilan Deniz Çiçek olmuştu, canlı yayına saatler kaldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.10.2024 13:42
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Amerikan iç çamaşırı ve gecelik markası Victoria's Secret, 6 sene aradan sonra Fashion Show'uyla bu gece geri dönüyor! Markanın Defilesine özel kullanılan pembe halıda ise Türkiye’den sadece Dilan Çiçek Deniz yürüyecek.

Moda dünyasına olan bakış açısını derinden değiştiren marka Victoria's Secret'ın defilesi bu gece yarası 6 senenin ardından geri dönüyor.

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"GERÇEK DIŞI GÜZELLİK STANDARTLARI" ZARAR VERMİŞTİ

Sadece üstümüze giydiğimiz kıyafetlerin değil içimize giydiğimiz kıyafetlerinde önemini vurgulayan lüks iç giyim markası uzun süredir defilelerine ara vermişti. Sebebi ise kadın vücudu üzerinden "gerçek dışı güzellik standartları" vurgusu yapmasıydı. Bu markaya büyük bir prestij kaybettirdi.

Victoria’s Secret'ın, popülerlik kazanmasını sağlayan ilk defile 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” adıyla olmuştu ve günümüze kadar bu şekilde gelmeyi sağlayabildi.

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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Marka kaybettiği prestiji geri kazanmak adına 2023'te kapsayıcılık ve çeşitliliğe olan yenilenen bağlılığını vurgulayan bir belgesel yayınlayarak imajı değişikliğine gideceğini açıkladı.

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MELEK SEÇMELERİNE DE DAVET EDİLMİŞTİ

Belgeselin ardından kısa süre sonra geri döneceği açıklanan defilenin bu yılki davetlileri arasında oyuncu Dilan Çiçek Deniz de yer alıyor. Türkiye'den pembe halıda yürümek için davetiye alan tek kişi Deniz oldu. Güzel oyuncu, 2014 yılında Miss Universe Turkey seçildikten sonra seçmelere davet edilen ilk Türk olmuştu.

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GÜNLER ÖNCESİNDEN GİTTİ

Markanın özel davetlisi olan Deniz, pembe halı geçidinden sonra şovu, dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izleyecek. Fashion Show heyecanını takipçileriyle paylaşan Deniz, New York'dan görüntüler paylaşmaya devam ediyor.

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FASHİON SHOW NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Fashion Show Türkiye saati ile 15 Ekim’i 16 Ekim’e bağlayan gece saat 02.00’de gerçekleşecek. Ayrıca 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz ismi Cher, Güney Afrikalı şarkıcı Tyla ve K-Pop idolü Lisa, bu yılki "Victoria's Secret Fashion Show"da sahne alacak. Bu ünlü sanatçıların performansları, modanın ve müziğin birleştiği bu özel etkinlikte izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

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