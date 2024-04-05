Melis İşiten’e konuk olan Samet Liçina’ya terleten soru: “Patlatan bedelini öder”

Samet Liçina, son zamanlarda Kerimcan Durmaz ile YouTube platformu için çektikleri vlog videolarıyla sık sık gündeme geliyor.

Liçina, geçtiğimiz günlerde Melis İşiten’in ‘Melis İşiten ile Zaten Şov’ adlı Youtube programına konuk oldu.

"ARABANA ÇARPIP GİTMEK GİBİ"

Programın kişilik testi kısmında Melis İşiten Samet Liçina’ya yapıp yapmayacağı şeyler hakkında sorular yöneltti.

Bunlardan biri ise “Seks esnasında implantımı patlatan bedelini öder” cümlesiydi. Konu hakkında düşüncelerini ifade Liçina, “Tabii ki” yanıtını verdi.

Estetik operasyonlarıyla çokça konuşulan ünlü fenomen bu durumu “Öyle şey mi olur, arabana çarpıp gitmek gibi” şeklinde ifade etti.

Ünlü fenomenin cevabı sosyal medyada gündem oldu.





