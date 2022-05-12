Melis Sezen'e destek veren Yeşim Salkım dekolteli pozunu paylaştı: Al sana sütyen

Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz Aralık ayında katıldığı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde göğüs dekolteli bir kıyafet giymişti. MHP eski milletvekili Ahmet Çakar ise geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon kanalındaki tartışma programında Sezen'in dekoltesiyle ilgili yorumlar yaptı.

Çakar'ın "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" sözleri tepki çekti. Çok sayıda kişi Melis Sezen'e destek verdi.

"AL SANA SÜTYEN SANA NE"

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da Çakar'ın sözlerine tepki gösterdi. Twitter hesabından yıllar önce çekilen göğüs dekolteli fotoğrafını paylaşan Salkım "Al sana sütyen, sana ne" notunu düştü.

Salkım'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı. Salkım aynı pozunu Instagram'dan ise "Al sana dekolte" notuyla paylaştı.



