Melis Sezen'in Altın Kelebek'te taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, dün akşam 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Beyaz derin göğüs dekolteli bir elbise giyen oyuncunun taktığı kolyenin değeri ise duyanları şaşkına uğrattı.

KOLYESİ TAMI TAMINA 34 MİLYON

Herkes Melis Sezen'in göğüs dekoltesine dikkat çekerken oyuncunun taktığı mücevher kolyenin 34 milyon 256 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Sezen'in taktığı mücevheri daha önce de Lady Gaga ve Beyonce de kullanmıştı.

KONUŞMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım" dedi.





