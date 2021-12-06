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Melis Sezen'in Altın Kelebek'te taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı!

06.12.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne hem kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla damga vurdu. Derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Sezen'in taktığı kolyenin değeri de dudak uçuklattı. Daha önce dünyaca ünlü şarkıcıların da taktığı mücevherin 34 milyon 256 bin TL olduğu öğrenildi.

Melis Sezen'in Altın Kelebek'te taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, dün akşam 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Beyaz derin göğüs dekolteli bir elbise giyen oyuncunun taktığı kolyenin değeri ise duyanları şaşkına uğrattı.

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KOLYESİ TAMI TAMINA 34 MİLYON

Herkes Melis Sezen'in göğüs dekoltesine dikkat çekerken oyuncunun taktığı mücevher kolyenin 34 milyon 256 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Sezen'in taktığı mücevheri daha önce de Lady Gaga ve Beyonce de kullanmıştı.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, dekolteli kıyafeti ve konuşmasıyla Altın Kelebek'e damga vurduSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, dekolteli kıyafeti ve konuşmasıyla Altın Kelebek'e damga vurdu

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KONUŞMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iki cümle kuramayan insanlara sanatçı diyerek milyonlar kazandırıyoruz.
Bir taraf fakirleşirken diger tarafı zenginleştiriyolar yoksul kesim daha yoksul oluyor ülkede adalet yok şu şahıs bilmem ne bölüm başına asgari ücretlinin 6 ayda 7 ayda alacagını alıyor ama ses eden yok konuşan yok yazık bu fakirin fukaranın haline ya

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