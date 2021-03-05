Melisa Şenolsun dövmeleriyle gündem oldu! Yorum yağdı

Melisa Şenolsun sosyal meydada gündem oldu. Yakın zamanda sevgilisi Umut Evirgen'in yönettiği filmde Belçim Bilgin, Levent Üzümcü, Bora Akkaş ve Esra Ruşan gibi ünlü oyuncularla kamera karşısına geçen Melisa Şenolsun, dizi setlerine dönüyor.

Güzel oyuncu BKM'nin Exxen için hazırladığı 'Star' dizisinde başrol oynayacak. Ünlü oyuncunun dizideki rol arkadaşı ise Denizcan Aktaş. Melisa Şenolsun Aktaş ile fotoğrafını paylaştıktan sonra başka bir paylaşım daha yaptı. Boynunda dövmelerin olduğu görülen güzel oyuncunun bu hali gündem oldu.

Melisa Şenolsun'un takipçileri bu fotoğrafa yorum yağdırdı. Eğer rol içinse de bu görüntünün çirkin olduğunu söyleyen takipçiler güzel oyuncunun bu tarzını beğenmedi.

Bazı takipçiler ise güzel oyuncunun yüzünde filtre kulanmamasına ve sivilceli halini de paylaşmasına beğeni yağdırdı.

STAR'IN KONUSU

Bertan Başaran'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide gündüzleri oyunculuk yapan, geceleri ise seri katile dönüşen Yasemin'in hikâyesi anlatılacak. Melisa Şenolsun'un hayat vereceği Yasemin acımasızca bir kediyi öldüren ya da gözünü kırpmadan bir kadına kıyan adamları öldürecek.

