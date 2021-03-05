MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melisa Şenolsun dövmeleriyle gündem oldu! Yorum yağdı

Melisa Şenolsun dövmeleriyle gündem oldu! Yorum yağdı

05.03.2021 09:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Melisa Şenolsun dövmeleriyle gündem oldu! Yorum yağdı

Atiye'deki cesur sahnelerle tanınan Melisa Şenolsun Star dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Şenolsun bu haberlerin ardından son paylaşımıyla da gündem oldu.

Melisa Şenolsun sosyal meydada gündem oldu. Yakın zamanda sevgilisi Umut Evirgen'in yönettiği filmde Belçim Bilgin, Levent Üzümcü, Bora Akkaş ve Esra Ruşan gibi ünlü oyuncularla kamera karşısına geçen Melisa Şenolsun, dizi setlerine dönüyor.

Güzel oyuncu BKM'nin Exxen için hazırladığı 'Star' dizisinde başrol oynayacak. Ünlü oyuncunun dizideki rol arkadaşı ise Denizcan Aktaş. Melisa Şenolsun Aktaş ile fotoğrafını paylaştıktan sonra başka bir paylaşım daha yaptı. Boynunda dövmelerin olduğu görülen güzel oyuncunun bu hali gündem oldu.

2

Melisa Şenolsun'un takipçileri bu fotoğrafa yorum yağdırdı. Eğer rol içinse de bu görüntünün çirkin olduğunu söyleyen takipçiler güzel oyuncunun bu tarzını beğenmedi.

1

Bazı takipçiler ise güzel oyuncunun yüzünde filtre kulanmamasına ve sivilceli halini de paylaşmasına beğeni yağdırdı.

STAR'IN KONUSU

Bertan Başaran'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide gündüzleri oyunculuk yapan, geceleri ise seri katile dönüşen Yasemin'in hikâyesi anlatılacak. Melisa Şenolsun'un hayat vereceği Yasemin acımasızca bir kediyi öldüren ya da gözünü kırpmadan bir kadına kıyan adamları öldürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Son Dakika! Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?Son Dakika! Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Diğer Haberler

Kylie Jenner deri sütyeniyle poz verdi

Deri sütyeniyle poz verdi! Kıvrımlarını sergiledi

Yasemin Bozkurt'tan Mehmet Ali Erbil itirafı! 'Seni yüzleştireceğim dediğimde...'

'Seni yüzleştireceğim dediğimde...'

Son Dakika! Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Son Dakika! Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

MasterChef jürisi Danilo Zanna ilk defa anlattı: Babam için cenaze bile yapamadık

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor'da ödülü kazanan belli oldu

Şehit haberleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları

Şehit haberleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.