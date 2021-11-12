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Melisa Ural babası Hakan Ural'ı paylaştı! İşte koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son hali...

12.11.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaştığını belirten Hakan Ural'ın koronavirüs kapmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Sibel Can'ın ve Hakan Ural'ın kızı Melisa, koronavirüs tedavisi gören babası Hakan Ural'ı paylaştı.

Melisa Ural babası Hakan Ural'ı paylaştı! İşte koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son hali...

Ünlü sunucu Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına, hastalığı nedeniyle ara verdiğini duyurmuştu.

"SİZLERDEN AYRI KALACAĞIM"

Ural'ın, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı açıklama şu şekildeydi:

"Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ve destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere."

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SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Birkaç gündür sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Ural, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

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TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Neler Oluyor Hayatta programının Instagram hesabından yapılan paylaşımda Ural'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural Kovid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir" denildi.

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Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural da Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
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Melisa Ural soluğu taburcu olan babasının yanında aldı.


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Hakan Ural
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