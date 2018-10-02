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Melissa Von Faber Castell'in yıllık maaşı 830 bin TL!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Faber Castell’in veliahtıyla evli olan Melissa Von Faber Castell, Alman bir firmada yıllık 830 bin lira maaşla proje müdürü oldu.

Melissa Von Faber Castell'in yıllık maaşı 830 bin TL!

2012'de dünyaca ünlü kalem markası Faber Castell'in veliahtı Kont Charles Alexander Von Faber Castell ile evlenen Melissa von Faber Castell, eşinin milyarlarca dolarlık servetine rağmen iş hayatından kopmadı.

Takvim'de yer alan habere göre; sosyetik güzel, Almanya merkezli medya firmasında 'proje müdürü' oldu.

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Amerika'daki Babson Üniversitesi'nden mezun olan ve İngilizce, Almanca ile İspanyolca bilen Melissa von Faber- Castell'in yıllık maaşı 120 bin euro yani yaklaşık 830 bin lira.

Ayda da 83 bin liralık bir geliri olan sosyetik güzel, daha çok iş hayatındaki kadınları desteklemek için projeler üretiyor.


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Melissa Von Faber Castelli Melissa Von Faber Castelli maaş

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