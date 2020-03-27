Meltem Miraloğlu: Partick iyi bir eş değil ama iyi bir baba

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle konuşulan Meltem Miraloğlu, ABD basınının da ilgisini çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi.

Oyuncu, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." dedi.

Miraloğlu, 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde kalıyor.



