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Meltem Miraloğlu: Partick iyi bir eş değil ama iyi bir baba

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

ABD’deki The Clinton Herald gazetesi, Meltem Miraloğlu’nu manşetine taşıdı. 33 yaşındaki oyuncu, kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick Grady için, "Kendisi iyi bir eş değil ama iyi bir baba" ifadelerini kullandı.

Meltem Miraloğlu: Partick iyi bir eş değil ama iyi bir baba

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle konuşulan Meltem Miraloğlu, ABD basınının da ilgisini çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi.

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Oyuncu, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." dedi.

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Miraloğlu, 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu, Patrick Grady,

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