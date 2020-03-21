Meltem Miroğlu eski eşinin yanına sevgilisiyle döndü

Türkiye'den ayrılarak Amerika'ya yerleşen ve kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Daha önce bu evliliği ortaya çıkaran Onur Akay yeni gelişmeyi şöyle aktardı:

“Meltem resmen ayrıldı. Ama parasız kalınca eski eşinin yanına döndü. Hem de ‘Kardeşim’ dediği genç bir erkekle. Ama Meltem’in kardeşi Türkiye’de yaşıyor.



Yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu duydum. Ayrıca Meltem, Amerika’da kaçak olarak kalıyor.”

