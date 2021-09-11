Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’den güzel haber!

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan ve hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan ünlü oyuncu Canan Ergüder hastalığını öğrendikten sonra hemen tedavisine başladı.

Sağlık durumu iyiye giden ünlü oyuncu, sahnelere de yeniden döndü. 'Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi' adlı belgesel sinema filminde rol alan güzel oyuncunun son hali de oldukça beğenildi.

KENAN ECE DE AYNI PROJEDE

Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içerdiği 'Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi' adlı belgesel sinema filmine konu oldu.

