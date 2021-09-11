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Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’den güzel haber!

11.09.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder'den çok güzel bir haber geldi. Tedavisi iyi giden ünlü oyuncu, doktorlarının da onayıyla yeni bir projede rol aldı.

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’den güzel haber!

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan ve hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan ünlü oyuncu Canan Ergüder hastalığını öğrendikten sonra hemen tedavisine başladı.

Canan Ergüder beyazperdeyle geri dönüyorCanan Ergüder beyazperdeyle geri dönüyor

Sağlık durumu iyiye giden ünlü oyuncu, sahnelere de yeniden döndü. 'Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi' adlı belgesel sinema filminde rol alan güzel oyuncunun son hali de oldukça beğenildi.

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KENAN ECE DE AYNI PROJEDE

Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içerdiği 'Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi' adlı belgesel sinema filmine konu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Canan Ergüder
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