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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması

05.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey" dedi. Üçüncü bir ittifak olup olmayacağı sorusuna ise İnce, "Biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Seçime yakın bakacağız" açıklamasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak ve teşkilat açılışı yapmak üzere Ankara'dan kara yolu ile Tokat'ta geldi. İnce ilk olarak Zile ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnci, ardından Zile İlçe Başkanlığı ile Tokat İl Başkanlığı binalarının açılışını yaptı. Burada bir basın mensubunun, “Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu verip, ‘Kandil'i PKK'nın başına yıkacağız' sözü tartışmalara neden oldu. Neler söylersiniz?” sorusuna Muharrem İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile'de söylediğimizi, Diyarbakır'da söyleriz. Diyarbakır'da söylediğimizi Trabzon'da söyleriz. Edirne'de söyleriz. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz. Biz memleketin geleceği için, Memleket Partisi olarak 81 vilayetimizde 780 bin kilometrekarede, her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. 2 yıl olmasına şerh koyduk. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten, onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz" dedi.

'İTTİFAKLARA SEÇİME YAKIN BAKACAĞIZ'

Üçüncü bir ittifak olup olmayacağı sorusuna ise İnce, "Biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Ortada henüz seçim yokken ittifakları konuşmanın siyasi partinin azmini düşüreceği, siyasi partinin iddiasını yok edeceğini düşünüyoruz. Dolaysıyla biz Memleket Partisi olarak 50+1 alacakmış gibi tek başımıza iktidar olacak gibi çalışacağız. Seçime yakın bakacağız. Bu yorgun iktidarı değiştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Zile ilçe teşkilatının açılışının ardından İnce, ekibi ile birlikte halay çekti.

DHA

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seçim Tokat Muharrem İnce Memleket Partisi
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