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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması

01.06.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da parti otobüsüyle Yalova'da şehir turu atarak vatandaşları selamlayan İnce, Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin erken seçim beklentisinin olup olmadığı sorusunu cevaplayan İnce, "Parlamentoda var olan partilere de şunu sesleniyorum. Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçim, yani ben 2022’nin martından sonra her an seçim olabileceğini ön görüyorum bu benim düşüncem.” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

"Yalova'da büyük bir coşkuyla karşılandıktan sonra konvoyla Elmalık Köyü'ndeki evine geçen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin erken seçim beklentisinin olup olmadığı sorusunu cevaplayan İnce, "Biz şu anda muhalefet partisiyiz, şimdilik muhalefet partisiyiz. Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik olarak, beyin olarak, zihin olarak hazırız. Cumhuriyet tarihinde partinin kurulduğu gün 41 ilde örgütlenmesini yapan herhalde ikinci bir parti yoktur ama yasalara göre seçime katılabilmemiz için bir müddet daha kongremizi tamamlamamız lazım. Parlamentoda var olan partilere de şunu sesleniyorum. Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçim, yani ben 2022’nin martından sonra her an seçim olabileceğini ön görüyorum bu benim düşüncem.”

"ARTIK BİR SEÇENEĞİNİZ VAR"

Oy verdiği partilere alternatifi olmadığını düşünen seçmenlere de seslenen İnce, "20, 19 yıldır AK Parti oy verip bugün memleketin gidişatından kaygı duyan beğenmeyen ama başka partilere de eli gitmeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Tam Memleket Partisi size göre buyurun, gelin. AK Parti’ye oy vermeyip CHP’yi beğenmeyip ne yapayım, CHP’den başka yere oy veremiyorum deyip kerhen CHP’ye oy verenler onlara sesleniyorum. Artık bir seçeneğiz var. Memleket Partisi tam size göre. CHP’yi beğenmeyip ne yapalım İYİ Parti’ye verelim bari diyenlere sesleniyorum. Muharrem İnce’nin yanı Memleket Partisi’nin yanı size çok yakışır. Ülkücülere sesleniyorum, MHP’ye oy veren Ülkücülere sesleniyorum. AKP’nin peşine takılmaktan hoşlanmıyorsanız, yerli bir adam arıyorsanız Muharrem İnce burada, Memleket Partisi burada buyurun size de buyurun diyorum. Terörle arasına mesafe koyup geçmişte HDP’ye oy verip bunlar bir arpa boyu büyümüzler, Türkiye Partisi olma gibi bir dertleri yok diyorsanız Memleket Partisi tam size göre. Onları da memleket partisine bekliyorum. Mevcut siyasi partileri beğenmeyip sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Memleket Partisi tam siz göre diyorum” ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce

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