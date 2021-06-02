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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal parti mi kuruyor? Ankara'yı hareketlendiren iddia

02.06.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi. Aslı Baykal'ın CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in başını çeltiği bir ekiple sahaya ineceği ve Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağı belirtildi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal parti mi kuruyor? Ankara'yı hareketlendiren iddia

CHP'de Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün ayrılarak yeni parti kurmalarının ardından bugün ortaya atılan iddia gündem yarattı.

Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür, bugünkü "İkinci Baykal sahaya iniyor" başlıklı yazısında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın yeni parti kurma hazırlığında olduğunu yazdı.

'ASLI BAYKAL SAHAYA İNİYOR' İDDİASI

CHP içindeki birçok kesimin birbirlerine "Aslı Baykal siyasete giriyor" mesajı attığını iddia eden Övür, Baykal'ın CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in başını çektiği bir grupla Anadolu turuna çıkmaya hazırlandığını belirtti.

İSTİFALARI DENİZ BAYKAL MI ENGELLEDİ?

Öte yandan son günlerde CHP'de bazı isimlerin istifa hazırlığında olduğu ancak Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "parti içi muhalefet yapın" mesajı paylaşarak, istifaların önüne geçtiği iddia edilmişti.

ASLI BAYKAL KİMDİR?

ASLI BAYKAL KIMDIR

Deniz Baykal’ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu.

Prof.Dr. Aslı Baykal'ın öğretim görevlisi olarak çalıştığı Akdeniz Üniversitesi'nde yer alan özgeçmişinde şu bilgiler yer aldı;

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ASLI BAYKALI'IN SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ

Baykal Ataman A., "Cystine Dimethyl Ester Induces Apoptosis Through Regulation of PKC-delta and PKC-epsilon in
Prostate Cancer Cells", ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, vol.15, pp.217-227, 2015
Baykal Ataman A., "Chronic administration of sildenafil improves erectile function in a rat model of chronic renal
failure", ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY, vol.17, pp.797-801, 2015
Bor-Kucukatay M., Yalcin O., Gokalp O., Kipmen Korgun D., Yeşilkaya A., Baykal Ataman A., et al.,"Red blood cell
rheological alterations in hypertension induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis in rats", CLINICAL
HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, vol.22, pp.267-275, 2000

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal CHP

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