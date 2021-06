Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal parti mi kuruyor? Ankara'yı hareketlendiren iddia

ASLI BAYKALI'IN SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ

Baykal Ataman A., "Cystine Dimethyl Ester Induces Apoptosis Through Regulation of PKC-delta and PKC-epsilon in

Prostate Cancer Cells", ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, vol.15, pp.217-227, 2015

Baykal Ataman A., "Chronic administration of sildenafil improves erectile function in a rat model of chronic renal

failure", ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY, vol.17, pp.797-801, 2015

Bor-Kucukatay M., Yalcin O., Gokalp O., Kipmen Korgun D., Yeşilkaya A., Baykal Ataman A., et al.,"Red blood cell

rheological alterations in hypertension induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis in rats", CLINICAL

HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, vol.22, pp.267-275, 2000