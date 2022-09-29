Memurlar kaç yaşında emekli olur? Memurların emeklilik yaşı kaçtır?

Memurların emeklilik şartları 5510 sayılı kanuna tabi olarak belirlenmiştir. Bu kanuna bağlı olarak çalışmaya başlayan memurların emeklilik yaşı hesaplamalarında işe ilk başladıkları tarih baz alınır. Emeklilik haklarını elde etmek için memurların 25 yıl hizmet süresini doldurma zorunluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Ayrıca doldurmakla yükümlü oldukları yaş sınırına da ulaşmış olmalıdırlar.
2008 yılı Ekim ayından önce memurluk yapmamış olan kişiler 5510 sayılı kanuna tabi olan kamu görevlileridir. Emeklilik yaşları da buna göre hesaplanır. 2008 yılı Ekim ayından sonra çalışan kişilerin emeklilik şartları da 28. kanun hükmüne göre hesaplanır.
una göre kadın memurlar için 58 yaş şartı bulunur. Erkeklerin 60 yaşı doldurmuş olmaları gerekir. Emeklilik şartları belli tarih aralıklarına göre düzenlenmiştir. Bu tarihler ve yaş koşulları hem erkek hem de kadın memurlar için şu şekildedir:
Kadın memurlar 58 yaşı doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanırlar. Erkek memurlar ise 60 yaşı doldurarak emekli olabilirler. Emekli Sandığına bağlı olarak çalışan kişiler 15 yıl hizmet karşılığında 61 yaşını doldurarak emekliliğe hak kazanırlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum