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Memurlar kaç yaşında emekli olur? Memurların emeklilik yaşı kaçtır?

29.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olma koşulları mesleklere ya da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Memurlar için belirlenen emeklilik koşuları ve yaş sınırı da kanunlar doğrultusunda belirlenmiştir. Memur olarak çalışanların emeklilik yaşları cinsiyetlerine göre de değişiklik gösterir.

Memurlar kaç yaşında emekli olur? Memurların emeklilik yaşı kaçtır?

Memurların emeklilik şartları 5510 sayılı kanuna tabi olarak belirlenmiştir. Bu kanuna bağlı olarak çalışmaya başlayan memurların emeklilik yaşı hesaplamalarında işe ilk başladıkları tarih baz alınır. Emeklilik haklarını elde etmek için memurların 25 yıl hizmet süresini doldurma zorunluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Ayrıca doldurmakla yükümlü oldukları yaş sınırına da ulaşmış olmalıdırlar.

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Memurların emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk yapmamış olan kişiler 5510 sayılı kanuna tabi olan kamu görevlileridir. Emeklilik yaşları da buna göre hesaplanır. 2008 yılı Ekim ayından sonra çalışan kişilerin emeklilik şartları da 28. kanun hükmüne göre hesaplanır.

una göre kadın memurlar için 58 yaş şartı bulunur. Erkeklerin 60 yaşı doldurmuş olmaları gerekir. Emeklilik şartları belli tarih aralıklarına göre düzenlenmiştir. Bu tarihler ve yaş koşulları hem erkek hem de kadın memurlar için şu şekildedir:

  • 1 Ocak 2036 ve 31 Aralık 2037 tarihleri arasında kadın memurlar 59, erkek memurlar 61 yaşında emekli olur.
  • 1 Ocak 2038 ve 31 Aralık 2039 yılları arasında kadın memurlar 60 erkek memurlar 62 yaşında emekli olur.
  • 1 Ocak 2040 ve 31 Aralık 2041 yılları arasında kadın memurlar 61 erkek memurlar ise 63 yaşında emekli olur.
  • 1 Ocak 2042ve 31 Aralık 20413 yılları arasında kadın memurlar 62 erkek memurlar 64 yaşında emekli olur.
Kadın öğretmenler kaç yaşında emekli olur? Kadın öğretmenlerin emeklilik yaşı kaçtır?Kadın öğretmenler kaç yaşında emekli olur? Kadın öğretmenlerin emeklilik yaşı kaçtır?

Memurlar kaç yaşında emekli olur?

Kadın memurlar 58 yaşı doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanırlar. Erkek memurlar ise 60 yaşı doldurarak emekli olabilirler. Emekli Sandığına bağlı olarak çalışan kişiler 15 yıl hizmet karşılığında 61 yaşını doldurarak emekliliğe hak kazanırlar.

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