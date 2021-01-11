Menajerimi Ara 20. son bölümde Emir veda etti! Burak Tozkaparan Menajerimi Ara'dan ayrıldı mı?

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara'nın 20. bölümü 10 Ocak Pazar akşamı ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Emir karakterine hayat veren Burak Tozkoparan veda etti.

BURAK TOZKOPARAN'DAN VEDA MESAJI

Senaryo gereği yurt dışından gelen teklifi kabul eden Emir diziye veda etmiş oldu. Burak Tozkoparan da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu "Bu akşam son kez Emir’le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" notuyla vedasını duyurdu.

Dizinin sosyal medya hesabından da Emir'e veda paylaşımı geldi.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kıraç'ın Dicle'nin kızı olduğunu Ego Ajans'a açıkladığı anla final yapan bölümünün ardından yayınlanan yeni tanıtımda; Kıraç Mayda'ya Dicle'nin babası olduğunu itiraf ederken zor anlar yaşıyor.



Ailesinden ve iş arkadaşlarından göreceği tepkiyle yüzleşmekte zorlanan Kıraç'a bu anlarda Dicle destek oluyor. Beren (Yaprak Medine) ortaya çıkan gerçeklerin sorumlusu olarak Dicle'yi suçlarken, Feris'in (Canan Ergüder) Dicle'nin arkasında durduğunu söylediği sahneler izleyenlerin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.





