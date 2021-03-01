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Menajerimi Ara 28. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Dicle ve Barış'ın dikkat çeken konuşması

01.03.2021 22:29 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Menajerimi Ara'nın yayınlanan ön izleme sahnesinde, Dicle, Barış'ın sakinleşip yeniden kariyerine, hayatına odaklanabilmesi için onunla motivasyon konuşması yapıyor. Barış önce Dicle'nin iyimserliğine sahip olmadığını söylese de ona karşı koyamıyor.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 7 Mart Pazar günü ekrana gelecek olan 28. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan sahnede Dicle (Ahsen Eroğlu) Barış'ı motive ederek işleri yoluna koymak için çabalıyor.

Menajerimi Ara 28.1

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' dizisinin Levent Ülgen ve Yaşar Üzer'in konuk olduğu 27. bölümü AB kategorisinde 10,05 izlenme oranı ve 4,56 izlenme payı ile pazar akşamının en çok izlenen 'dizisi' olurken, bölüme Barış'ın Ömer'e (Doğaç Gözüdeli) olan öfkesi damga vurdu.

Menajerimi Ara 28.3
Ömer'in Dicle ile ilgili bulunduğu çirkin imaları sindiremeyen Barış, Ömer'i takip ederek özür diletmeye çalışsa da ikili yeniden gerilim yaşadı. Dicle Barış'ı kurtarmak için Ömer'le buluşarak birlikte çalışmayı teklif etti. Fakat Ömer'in Dicle'yi kandırarak magazin basınına açıklama yapması işleri iyice çıkmaza soktu. Barış'ın bu gelişmenin ardından tekrar Ömer'in peşine düşerek giriştiği kavga izleyenlerin yüreğini ağzına getirirken, Barış başını çok daha büyük bir derde soktu. Çınar (Fatih Artman) Gökçe Bahadır dosyasıyla ilgili Kıraç'ı (Barış Falay) suçlarken, ortaya Gülin'in (Gamze Karaduman) Serkan'dan (Serhat Teoman) kurtulmak için yaptığı planla ajansı tazminat davasıyla karşı karşıya getirdiği çıktı.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV ekranında.

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