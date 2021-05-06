Menajerimi Ara 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ego Ajans asistanları, İrem ve Barış'ın geçmişini öğreniyor

Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara dizisi, 37. yeni bölümüyle 9 Mayıs Pazar akşamı Star TV ekranlarında olacak.

MENAJERİMİ ARA'DA NELER OLACAK?

Dicle (Ahsen Eroğlu), Barış (Deniz Can Aktaş) ve İrem'e (Tuğçe Açıkgöz) dair artan şüphelerinden Meral'e (Buse Sinem İren) bahsederken, Barış ise Aydın'la (Beran Kotan) geçmiş bir ilişkiyi saklamanın yalan söylemekle eş değer olup olmadığını tartışıyor.

Gülin (Gamze Karaduman) ve Meral, İrem ve Barış'ın eski sevgili olduğunu Emrah'tan (Semi Sırtıkkızıl) öğrenirken Tuğrul (Caner Erdem) da bu konuşmaya kulak misafiri oluyor.

Duyduğu bomba haber sonucu yine bir hinlik peşine düşeceğinin sinyallerini veren Tuğrul'un bir sonraki hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Gülin ve Meral, Emrah'la konuşurken Barış ve İrem'in geçmişlerini öğreniyorlar. Bu sırada gizlice onları dinleyen Tuğrul ise bu bomba haberi Ceyda'yla (Özge Borak) paylaşmak için bir saniye bile beklemiyor.



Bu haberi Dicle'nin kendilerinden duyması gerektiğine inanan Emrah, Gülin ve Meral soluğu büyük bir telaşla Dicle'nin odasında alırken bu büyük haberin ajanstaki etkilerinin ne olacağı gizemini koruyor. Temponun hiç düşmeyeceği 'Menajerimi Ara'nın 37. bölümünde Dicle ve Barış'ın romantik halleri izleyenlerin kalbini ısıtacak.



